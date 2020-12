Paolo Rossi, la moglie: “E’ scoppiato a piangere quando gli ho detto di Maradona”

Ha raccontato con molta calma ed infinita dolcezza gli ultimi momenti di Paolo Rossi, la moglie, Federica Cappelletti a La Gazzetta dello Sport. Il campione si era accorto di essere alla fine, aveva capito di stare morendo. Ha raccontato della sofferenza, vissuta sempre in maniera ottimistica, degli ultimi messaggi d’amore e di come ogni 5 luglio, ricorrenza di quella strepitosa vittoria sul Brasile, fosse sempre festa. E c’è stato spazio anche per Maradona, per dirgli quanto accaduto a Diego: «Con le cautele del caso, perché stava già male. È scoppiato a piangere. Anche Diego a suo tempo gli aveva spedito un videomessaggio in cui diceva che Paolo era stato il più grande Pichichi della storia e in cui ricordava divertito come al Mundial di Spagna tutti i giocatori in campo urlassero “marca Paolo Rossi! marca Paolo Rossi!”, e come nessuno riuscisse però a marcarlo».