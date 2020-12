Il Napoli ha vinto otto delle ultime nove partite contro la Sampdoria in Serie A ed è imbattuto nelle ultime 12 partite casalinghe contro la Samp in A. La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 15 trasferte di Serie A e non fa peggio da febbraio 2016. Il Napoli è la squadra che conta più marcatori diversi in questo campionato (10).

Fonte: La Redazione