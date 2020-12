Centrocampo – I voti de Il Mattino: Zielinski monumentale

Ecco i voti de Il Mattino per il centrocampo azzurro. Zielinski merita la palma del migliore in campo, goal partita prestazione maiuscola. Benino Fabian, mentre Bakayoko è stato il peggiore della linea mediana partenopea.

6 FABIAN RUIZ

La sfida con Merino è accesa, si seguono, si puntano, si limitano. Bravo in chiusura anche in area di rigore. Consapevole che deve aiutare in un primo tempo di sofferenza, non fa molto per migliorare il fraseggio azzurro. Va meglio nella ripresa, quando deve solo spezzare le linee alla Real.

5 BAKAYOKO

Guevara va nella sua zona, perde diversi palloni e in avvio non riesce a dare pulizia al suo calcio. Anche qualche contrasto perso di troppo, oltre ad un pallone strozzato in area da buona posizione su azione da palla ferma. Si fa vedere solo in un lancio per Lozano. Per il resto delude e soffre.

7 ZIELINSKI

È suo il primo gol nello stadio Maradona. Seguito come un’ombra da Zubimendi, la prima iniziativa arriva solo al 17’ che spalanca il campo per creare pericolosità. È una fiammata, un prologo: stupenda la conclusione di esterno collo che cerca il secondo palo e che porta il Napoli in vantaggio.