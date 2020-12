Gattuso – Il voto de Il Mattino: Chiede e ottiene sacrificio

Ecco il voto de Il Mattino al tecnico azzurro. Gattuso schiera una squadra votata al sacrificio ma anche predisposta alle ripartenze in velocità. Il trio Mertens-Lozano-Insigne con Zielinski a supporto in fase di possesso, mentre in fase difensiva il polacco è tornato sempre a coprire per aiutare Bakayoko e Fabian. La strategia di Gattuso ha portato al primo posto nel girone, anche se ieri sera se la Real Sociedad avesse vinto non avrebbe rubato nulla.

6,5 GATTUSO

Chiede e ottiene sacrificio anche ai suoi attaccanti e nonostante la virata il 4-2-3-1 per lunghi tratti si rivede il vecchio Napoli che stringe i denti e prova a ripartire. Gara saggia, per certi versi, con buon atteggiamento, giocata con prudenza, senza sbilanciarsi in maniera eccessiva. Voleva una squadra che sapesse soffrire e l’ha trovata. Il gol del finale è un campanello d’allarme ma con la qualificazione già in tasca.