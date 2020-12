Attacco – I voti de Il Mattino: Un azzurro fuori dal gioco

Ecco i voti de Il Mattino per l’attacco azzurro. Lozano scatenato, il Chucky prova a seminare la difesa spagnola in velocità. Bene anche Mertens che cerca proprio il messicano con lanci millimetrici per sfruttare la sua rapidità. Mentre Insigne non brilla, anzi risulta fuori dal gioco.

6,5 LOZANO

Molto attivo, con il pressing alto della Sociedad che cerca di indirizzare a destra il palleggio del Napoli e costringere a verticalizzazioni forzate e spesso imprecise. Chucky raddoppia gli sforzi ed avrebbe guadagnato anche un rosso a Zubeldia. Campo aperto è complicato fermarlo.

6 MERTENS

Si vede poco all’inizio, anche perché la palla l’hanno sempre gli altri. Non sempre brillante, non riesce a trovare conclusioni o passaggi filtranti degni di nota. Sbatte su Le Normand spesso e volentieri, migliora e non poco nella seconda parte di frazione, brilla quando fa ripartire Lozano al 15’st

5,5 INSIGNE

Ruba qualche buon pallone, si accentra per esser più nel vivo di un gioco che sulla sinistra non si sviluppa mai. Funziona la guardia di Zaldua su di lui, poco incisivo nei primi 45 minuti. Nel 4-5-1 finale copre e si sacrifica molto più del solito dimostrando che se c’è da lottare lui il suo apporto lo dà, anche nelle notti in cui non illumina.