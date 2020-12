Manni,legale Rocca:” Rocca smentisce di aver passato prima le domande a Suarez”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto l’avvocato Cristiano Manni, legale di Luigi Rocca, esaminatore di Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia:

“Ieri si è svolto un interrogatorio di garanzia dopo la sospensione dell’esercizio dai pubblici uffici. Rocca ha chiarito la sua posizione, siamo estranei alle contestazioni: falso ideologico ed organizzazione non regolare. Abbiamo ribadito che Suarez comprendeva e rispondeva per il livello B1. Rocca ha sempre smentito di aver avuto rapporti con la Juventus. Quell’intercettazione è solo un errore di nome: Rocca non ha avuto nessun contatto ed abbiamo detto chi è il nome confuso al pubblico ministero, ma non posso rivelarlo. Intercettazioni? Sono stralci avulsi dal contesto, nessun accordo sul superamento preventivo. Non c’era una linea predisposta: era un modo per cui Suarez potesse avere subito il certificato. Rocca smentisce di aver passato prima le domande a Suarez così come non parlava di Paratici e di nessun altro dirigente della Juventus”.