Luigi Riccio (vice all.): “Contro la Real Sociedad ottima gara di grande sacrificio”

Il Napoli passa il turno della fase a gironi di Europa League e conquista i sedicesimi di finale. La rete di Zielinski e il pari di William Josè, dove i baschi scavalcano l’Az Alkmaar. In conferenza stampa le parole del vice allenatore Luigi Riccio. “Quello dell’occhio è un problema che mister Gattuso convive da tempo. E’ nella norma, però dopo qualche ora ritornerà tutto a posto. Sul primo posto nel girone, siamo contenti, ritengo che sia meritato. Per quanto riguarda Zielinski, è un calciatore che ha sofferto molto il periodo Covid-19, però sul suo valore e le qualità non sono mai state messe in discussione, ci sta dando mano e tutto lo staff di Gattuso si aspetta tanto da lui. La Real Sociedad? Abbiamo disputato un’ottima partita, grande prestazione di sacrificio, dovevamo fare in questa maniera. C’è stato il grande spirito di sacrificio e questo conta. La sconfitta con l’Az Alkmaar, per certi versi è stata simile a quella contro il Sassuolo, dopo quelle partite ci siamo guardati in faccia e abbiamo cambiato alcune cose”.

Fonte: Corriere dello Sport