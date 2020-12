Liga – Valladolid-Osasuna: Gara ricca di reti ed emozioni

Ore 21:00

Vallaodlid-Osasuna 3-2 Weissman (V) 7′ 76′, Budimir (O) 27′, R. Torres (O) 43′, Orellana (V) rig. 56′

Primo tempo. La sfida si sblocca al 7′ con la precisa rasoiata di Weissman che si insacca a fil di palo, al 27′ arriva il pareggio ospite siglato da Budimir che da distanza ravvicinata non perdona. Nel finale l’Osasuna completa la rimonta con Roberto Torres che sfrutta un pallone vagante firmando il 2-1 ospite che chiude i primi 45 minuti.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il pareggio del Valladolid col calcio di rigore trasformato da Orellana, al 71′ Marcos Andre cerca gloria personale con un bellissimo tiro a giro ma Herrera in volo si dimostra provvidenziale. Al 76′ i padroni di casa si riportano in vantaggio con l’incornata di Weissmann che svetta più in alto di tutti e insacca per la doppietta personale, nel finale non arriva la reazione dell’Osasuna così al triplice fischio la sfida termina 3-2.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Atletico Madrid 26**-Real Sociedad 25-Villarreal 21-Real Madrid 20*-Cadice 18-Siviglia 16**-Granada 15*-Betis 15-Barcellona 14**-Elche 14**-Eibar 14-Alavés 14-Valencia 13-Athletic Bilbao 13*-Getafe 13*-Celta Vigo 13-Valladolid 13-Levante 11*-Osasuna 11*-Huesca 8

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri