La soddisfazione degli azzurri via microfono e via social!

L’obiettivo sedicesimi è stato raggiunto. Ed i protagonisti hanno espresso sia davanti ai microfoni che via social la propria soddisfazione. Koulibaly, l’unico sempre presente tra campionato e Europa League. «Non so dovete avete visto Gattuso arrabbiato, la Real Sociedad è forte, e ci sta che possono metterci sotto, siamo rimasti solidi, seppur soffrendo, avevamo difficoltà in uscita, non si possono vincere tutte le partite 4-0 o 5-0. Abbiamo visto un altro Napoli, più maturo». E poi. «L’Europa League può essere un obiettivo ma dobbiamo restare con i piedi per terra, la qualificazione è stata difficile contro un avversario molto forte. Ora pensiamo al campionato». La gioia di Insigne sul suo profilo social. «Qualificazione conquistata allo stadio Diego Armando Maradona!». E questo il commento di Politano su twitter. «Primo posto del girone, obiettivo raggiunto. Ora torniamo con la testa sul campionato».

Il Mattino