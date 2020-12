La moviola – Grinfield, manca un rosso per il fallo di Zubeldia su Lozano

Il match Napoli-Real Sociedad poteva avere una svolta se l’arbitro Grinfield avesse visto il fallo di Zubeldia su Lozano, ma l’israeliano concede l’angolo, senza assegnare la punizione e il possibile cartellino rosso. Sotto la pioggia di Napoli, Mertens rischia qualcosa subito dopo il gol che sblocca la partita: il belga si fa male nell’occasione, ma il suo intervento – con un cartellino giallo già sul groppone – su Le Normand potrebbe avere conseguenze più gravi. L’israeliano Grinfeld punisce poi la scivolata di Lozano su Merino: la sanzione ci può stare. Stesso criterio utilizzato per ammonire Fabian Ruiz, che colpisce Guevara. Timide proteste spagnole su un contatto in area nel quale finisce giù Merino, nel finale, ma è corretto lasciar proseguire. Koulibaly, diffidato, sta invece attento a non incappare in un cartellino: meglio così, nei sedicesimi di andata dell’Europa League sarà disponibile.