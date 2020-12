Gattuso tranquillizza tutti: «Per trenta minuti ho giocato con un occhio solo»

È nel 2018, quando era al Milan che Gattuso racconta il suo problema, la miastenia oculare che porta a una diplopia. E come ulteriori fastidi, non funzionano bene i muscoli degli occhi. «Ha avuto il suo solito problema», rassicura Riccio nello spogliatoio. Un modo per dire che ci siamo già passati, sappiamo cosa fare ma è meglio che il mister se ne stia a riposo. Le prima avvisaglie già nel pomeriggio, qualche ora prima dell’inizio della gara. Ci vuole poco a Gattuso per capire che sta arrivando il suo problema all’occhio sinistro. «Va via in poche ore», dice ancora il suo inseparabile assistente. Gattuso ha raccontato che la prima volta che ha avuto questo problema è stato durante Milan-Lazio. «Per trenta minuti ho giocato con un occhio solo». In pratica vede gli oggetti in quattro o cinque posizioni diverse. I medici non riescono a capire come abbia fatto a giocare con un problema così che, poi, gli ha procurato anche una paralisi del nervo cranico. Insomma, nulla di preoccupante al di là delle diagnosi da brividi, ma Gattuso probabilmente oggi se ne starà al riposo e affiderà la ripresa degli allenamenti al suo staff. Ma ovviamente è solo l’ipotesi di ieri sera, perché si sa Ringhio come possa cambiare idea su argomenti del genere. P. Taormina (Fonte: Il Mattino)