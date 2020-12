[Formazioni] Napoli/Sampdoria, possibile turn-over per Gattuso. Ramirez al fianco di Quagliarella

Oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti in vista della sfida di domenica 13 Dicembre alle ore 15,00 allo stadio Diego Armando Maradona contro la Sampdoria dei numerosi ex. Per mister Gattuso, non è da escludere un po’ di turnover, dove sono pronti i vari Meret, Manolas, Ghoulam e Politano. In casa ligure certa le assenze di Bereszysnki e Keità, mentre è in dubbio Gabbiadini. In attacco spazio a Quagliarella e Ramirez, mentre in difesa Tonelli e Yoshida, con Augello e Ferrari sugli esterni.

Fonte: CdS