Floro Flores: “Manca un terzino? No, il Napoli ne ha uno fortissimo”

Antonio Floro Flores ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione Il Sogno Nel Cuore:

Più facile stare in campo o in panchina?

“In campo, perché lì almeno puoi sfogarti”.

Mancano idee di gioco?

“Non direi. Bisogna avere pazienza: giocando Europa League e campionato, è normale vedere calare un po’ le energie. L‘Europa Legaue l’ho giocata, è dispendiosa. Il Napoli ha una sua identità, gioca al calcio e mi piace molto. Ed è ancora più compatto di prima”.

C’è da arrabbiarsi per la prestazione di ieri?

“Ma no, c’è solo da gioire per aver passato il turno”.

Al Napoli manca un terzino sinistro e deve trovarlo sul mercato?

“Non sono d’accordo. La squadra è ben collaudata in tutti i reparti, Faouzi Ghoulam è tra i più forti in Europa: se non si fosse fatto male, oggi parleremmo di un giocatore mondiale. E’ ancora un calciatore del Napoli, è un fuoriclasse e purtroppo non sta giocando. Di terzini così forti, in giro, nn ne vedo. Dategli tempo, è meglio sfruttare chi hai già in casa”.