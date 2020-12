Ferrero omaggia Maradona, però: “Lasciamolo in pace, adesso”

Il presidente Ferrero ha ordinato una maglia celebrativa in occasione di Napoli/Sampdoria. La squadra ligure sarà la prima in serie A ad affrontare il Napoli allo stadio “Diego Armando Maradona” e il patron blucerchiato ha pensato di celebrare così il campione argentino. In più, sabato pomeriggio, lui in persona, insieme al ds Osti, al tecnico Ranieri e al capitano Quagliarella, andrà ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio al Pibe de Oro presso l’ormai famoso murales. “Lasciamo in pace Maradona, oramai tutti ne stanno parlando solo per speculare su di lui. Per me non è morto, per me è sempre vivo”, ha detto, Massimo Ferrero, nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka, condotta da Piero Chiambretti su Italia 1.