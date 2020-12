Fabian Ruiz: “Questo Napoli ha imparato a soffrire. Il ruolo? Accetto le scelte del mister”

Il Napoli pareggia allo stadio Diego Armando Maradona contro la Real Sociedad, passando come prima nel girone F ed è testa di serie. A fine gara in mixed-zone le parole di Fabian Ruiz. “In passato alternavamo gare positive a prestazioni non convincenti, ora stiamo sempre sul pezzo e soprattutto sappiamo soffrire come una squadra. Noi puntavamo al successo, però in certi momenti anche un pareggio è più che sufficiente. Il ruolo? Accetto le scelte del mister, mi piace tirare in porta, ma anche palleggiare. Contro la Real Sociedad ho giocato dietro per coprire le loro ripartenze, però come detto prima va bene dove dice mister Gattuso”.

Fonte: CdS