ESCLUSIVA – Paolo Bugini (resp. scouting Renate): “Maradona è stato il calcio. Il settore giovanile? Viviamo giorno dopo giorno per le certezze”

Il calcio ai tempi del Covid-19, non è solo la serie A, che spesso regala belle giocate ed emozioni, ma anche le altre categorie, serie C compresa. Quest’anno tra le squadre c’è il Renate, prima nel girone A e ben allenata da Aimo Diana. Ilnapolionline.com ha intervistato il responsabile dello scouting fino all’Under 14 Paolo Bugini.

Vorrei da parte tua un pensiero su Diego Armando Maradona, se lo hai visto giocare tra gli anni ’80 e ’90? “Mi ritengo fortunato ho visto Maradona giocare si è detto tutto difficile aggiungere qualcosa di diverso lui è il calcio sono certo che avrebbe potuto giocare oggi come ieri regalando goal con estrema facilità basti pensare che nel 86/87 vinse lo scudetto e fu capocannoniere con 15 reti oggi lo diventano con più di 30”.

Ieri mattina ci siamo svegliati con la morte anche di Paolo Rossi, il “Pablito” mundial. Un ricordo che lo lega a lui in particolare? “Il mio ricordo è sicuramente legato all’estate 82 avevo 11 anni ricordo bene le emozioni indimenticabili di quelle sere le stesse emozioni di una nazione intera una gioia immensa che non dimenticherò mai. Grazie pablito”.

Il Renate di mister Aimo Diana è primo in classifica nel girone A di serie C. Ci parleresti della squadra nerazzurra? “Per certi versi non ci aspettavamo questa classifica ad inizio stagione, però sicuramente abbiamo una squadra che può dire la sua. Mister Aimo Diana sta dimostrando di essere non solo preparato sul piano tecnico e tattico, ma anche un professionista serio. Sicuramente cercheremo di confermarci per i primi posti fino alla fine e solo terminata la stagione tireremo le somme”.

Quest’anno la serie C è davvero equilibrata, una sorta di serie B 2, cosa ne pensi in merito? “Hai ragione, sicuramente compagini come il Padova, la Juventus Under 23, la Ternana, il Bari, però aggiungerei l’Alessandria che si sta facendo valere. Sarà certamente una stagione interessante e mi auguro che a livello tecnico si possa continuare su questa strada“.

Ti volevo chiedere in periodo di Covid-19, come si sta procedendo a livello di protocollo in serie C? “Parlo per il Renate, società per la quale sono il responsabile dello scouting, stiamo rispettando al meglio le norme per prevenire la salute dei nostri atleti. In generale la sensazione è che si sta facendo tutto il possibile per il bene di tutti. Purtroppo chi come noi curiamo anche i ragazzi dei settori giovanili, è tutto fermo e questo è un aspetto che ci fa stare male. Mi auguro che si possa tornare a vedere gli spalti pieni di gente e di rivedere il settore giovanile attivo nelle rispettive categorie”.

Infine restando sul settore giovanile, probabile che si torni a metà Gennaio. Anche a te risulta? “Al momento sono solo ipotesi, voci, ma ancora nulla di concreto. In periodo di Covid-19, si cerca di avere certezze, per dare la possibilità al settore giovanile di tornare attivo. Sicuramente è una possibilità, ma è chiaro che si deve vivere giorno dopo giorno per capire se si potrà tornare all’attività agonistica”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®