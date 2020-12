E’ stato il laboratorio dell’Uefa a comunicare la positività dei due azzurri

Di nuovo positivi al covid 19 Hysaj e Rrahmani: questo l’esito dei tamponi arrivato ieri mattina al quale sono stati sottoposti i due difensori azzurri, insieme a tutti gli altri del gruppo squadra, mercoledì, il giorno della vigilia del match di Europa League contro la Real Sociedad. L’esame è stato effettuato presso lo stesso laboratorio di sempre in occasione delle partite della Uefa che è diverso rispetto a quello dove vengono invece sempre effettuati i tamponi in occasione delle gare di campionato.

All’inizio della scorsa settimana (il 2 dicembre) tutti e due erano risultati negativi e entrambi i tamponi, sia quelli analizzati per la partita Uefa che quelli per il campionato, dopo che erano risultati positivi al Covid 19 mentre erano impegnati con le loro nazionali (Albania e Kosovo) rispettivamente il 17 novembre Hysaj e qualche giorno dopo il 20 novembre Rrahmani. I due difensori hanno così ricominciato gli allenamenti individuali cominciato e poi da lunedì di questa settimana quelli in gruppo: mercoledì hanno partecipato alla rifinitura a Castel Volturno e sono andati in ritiro con la squadra pronti ad andare in panchina per il match di ieri sera contro la Real Sociedad. Ieri mattina invece è arrivato il responso della loro nuova positivizzazione al Covid 19 e così tutti e due hanno lasciato il ritiro e sono tornati in isolamento a casa. Si tratta per entrambi di una carica virale molto bassa, un residuo della precedente positività: da allora infatti sono passati già 21 giorni e il rischio contagio è quasi inesistente. Oggi sia Hysaj che Rrahmani si sottoporranno a nuovo tampone e in caso di negatività potrebbero riprendere immediatamente la preparazione con il Napoli, altrimenti dovrebbero attendere l’ok da un successivo esame. Tutti negativi gli altri giocatori azzurri al tampone e in questo senso c’è tranquillità nell’ambiente squadra e fiducia che già dall’esame di questa mattina sia Hysaj che Rrahamani possono risultare disponibili.

Tutti e due per la nuova positività emersa dal tampone effettuato alla vigilia del match di Europa League presso il laboratorio in occasione delle partite dell’Uefa sono stati intanto costretti nuovamente a fermarsi. R. Ventre (Il Mattino)