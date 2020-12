Difesa – I voti de Il Mattino: Una leggera insufficienza tra gli azzurri

Ecco i voti de Il Mattino per la difesa azzurra. Ospina e Koulibaly migliori in campo, mentre Maksimovic è il giocatore che meno ha risposto positivamente sul campo. I giocatori della Real Sociedad hanno provato a mettere pressione alla retroguardia azzurra.

6,5 OSPINA

Come sempre reattivo, tre interventi nella prima frazione importanti, il più difficile su Willian José. Ha un santo in paradiso che lo protegge, perché vedere sbagliare come ha fatto Portu e poi Willian nella ripresa è roba da accendere un cero per grazia ricevuta. Uno dei più lucidi a gestire il pallone: aspetto che spiega tanto.

6 DI LORENZO

Il pressing costante dei baschi lo costringe a restare sempre basso e infatti con Portu il duello è solo dalla trequarti. Fa fatica, ma forse decide che non è il caso, a dare un vero apporto in fase offensiva. Attento nelle chiusure, spesso si ritrova a correre a vuoto per il palleggio rapido dei baschi. Ma lo salva l’esperienza.

5,5 MAKSIMOVIC

Subito sollecitato, perde la bussola al 19’, aprendo le porte del vantaggio della Sociedad con una lettura scellerata che apre il campo a Willian José. Rischia su Barrenetxea in area di rigore nella ripresa, poi per il resto è un continuo respingere i palloni che gli ospiti scaraventavano in area azzurra.

6,5 KOULIBALY

L’avvio di gara è difficile, con la Sociedad che arriva in massa dalle sue parti. Dopo 25 minuti, resta la pioggia ma passa la buriana, con il centrale senegalese che ne esce senza errori e con alcune chiusure importanti. Poi non si lascia intimorire, fa spesso in raddoppio e vista che non è serata da grilli per la testa resta fermo in difesa.

6 MARIO RUI

Rischia il clamoroso autogol al 12’ con un colpo di testa all’indietro. Pochi istanti prima rischia il rigore per una spinta su Willian José. Solo dopo la mezz’ora riesce a prendere le misure su Januzaj. Poi nella ripresa si prende anche qualche gioia, con un tocco a scavalcare il suo avversario.