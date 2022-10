Di Marzio: “Napoli in difficoltà nella prima parte contro la Real Sociedad, ma conta il risultato. Ecco la posizione ideale di Zielinski…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore.

Factory della Comunicazione

“Napoli qualificato? Il risultato è ciò che contava. Poi se una buona parte della tifoseria non è rimasta contenta andrebbe fatto un discorso razionale. La Real Sociedad è una squadra forte, nella prima mezz’ora poteva andare in vantaggio, hanno fatto un’ottima aggressione alta e il Napoli è andato in difficoltà. Ha sofferto ma nelle ripartenze ha fatto bene, lo stesso Lozano ha giocato molto molto bene. Zielinski ha fatto un grande gol. In Europa sono tutti forti, poi andiamo a discutere se conviene effettivamente giocarla l’Europa League. Però ora conta il risultato. La realtà è che il Napoli trova difficoltà quando le squadre arrivano ad aggredire alte. Però avendo Bakayoko, che è una buona diga, sulle ripartenze è forte. Chiaramente poi deve concretizzare e avere l’abilità di farlo. Il Napoli di quest’anno sarà questo.

Posizione di Zielinski? Giocando con il 4-2-3-1 lui gioca nel mezzo, considerando però che non è un trequartista da illuminazione o cambio di gioco. Lui è proprio il classico intermedio ma ha piedi buoni e dà il massimo nella fase offensiva. Lui ha un buon tiro, lo ha dimostrato ieri e non solo. Attacca anche lo spazio senza palla. In Polonia negli ultimi anni stanno facendo cose importanti”.