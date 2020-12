Alvino: “Offerta dell’Atletico Madrid per Fabian: Ecco la risposta azzurra”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di un retroscena id mercato riguardante il centrocampista azzurro Fabian Ruiz: “Vi devo svelare un retroscena che non tutti conoscono. A 48 ore dalla fine della ultima sessione di calciomercato, l‘Atletico Madrid ha offerto ben cinquanta milioni di euro al Napoli per Fabian Ruiz. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, rispettivamente presidente e Direttore Sportivo del sodalizio campano, in accordo con Gattuso, hanno detto di no“.

“Un’altra società magari avrebbe accettato l’offerta dell’Atletico Madrid, ma il Napoli non ha voluto smantellare la squadra. Se un club così importante come l’Atletico Madrid ha offerto una cifra così significativa significa che Fabian Ruiz è un calciatore di grandissima qualità. Dico questo perché dopo la serata di ieri sto leggendo troppe critiche sull’ex centrocampista del Betis Siviglia. Fabian è un calciatore di livello internazionale”.