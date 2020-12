WOMEN’S CHAMPIONS – Fiorentina-Slavia Praga 2-2, pari in extremis per le ragazze di Cincotta

Quest’oggi allo stadio “Franchi” si è giocato la sfida di Women’s Champions tra la Fiorentina di mister Cincotta e lo Slavia Praga. La squadra viola sblocca il match con il difensore Quinn che svetta di testa e batte il portiere ospite. Partita molto combattuta e pareggio per le ospiti con Persson sugli sviluppi di calcio d’angolo. Ad inizio ripresa lo Slavia Praga raddoppia con Divisova. La Fiorentina pareggia al minuto 78 con Daniela Sabatino. Tra una settimana si giocherà a Praga la gara di ritorno e per la squadra viola servirà un successo per passare il turno o pareggiare dal 3-3 in poi.

ACF Fiorentina Femminile: Ohrstrom (C), Thogesen, Quinn, Tortelli, Zanoli, Mascarello, Breitner, Neto, Bonetti, Sabatino, Clelland. A disposizione: Forcinella, Cordia, Arnth, Adami, Vigilucci, Middag, Ripamonti, Monnecchi, Piemonte, Kim, Baldi, Fusini. All.Antonio Cincotta

SK Slavia Praha: Votikova, Jarchovska, Necidova, Pincova, Bartovicova (C), Persson, Cahynova, Szewieczkova, Krejcirikova, Divisova, Kozarova. A disposizione: Lukasova, Sladka, Huvarova, Khyrova, Karasova, Cerna, Vesela, Slajsova, Surnovska, Zemberyova. All.Michal Kolomazník

Fonte: acffiorentina.com