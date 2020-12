SKY – Ricci, vice Gattuso: “Passaggio del turno meritato”

Al termine della gara del Diego Armando Maradona, c’è il vice di mister Gattuso, Enzo Ricci ai microfoni Sky. Un problemino all’ occhio, con cui il tecnico convive, lo ha tenuto lontano dalle telecamere. “Una gara difficile, quella che ci aspettavamo, in quello che sapevamo essere e si è rivelato un girone difficile. Per questo il passaggio come primi ci rende contenti e per questo i complimenti vanno a tutti. Fondamentale stasera l’atteggiamento di questi ragazzi che hanno meritato il passaggio del turno. Molto contenti per Zielinski, tanto quanto eravamo dispiaciuti per averlo perso. I complimenti agli attaccanti che si sacrificano sempre, mentre la fase difensiva nasce da un possesso palla di grande qualità. Stasera abbiamo anche lavorato molto senza palla, ma sapevamo che la partita si presentava cos’, in campionato, invece, spesso comandiamo nel possesso e gli avversari sono costretti ad abbassarsi. Eravamo arrabbiati dopo la sconfitta con l’AZ, così come per quella con il Sassuolo, e stiamo lavorando per migliorare alcuni nostri aspetti”