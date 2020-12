SKY – Fabian Ruiz: “Devo giocare dove la squadra ha bisogno”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, al termine della gara del Diego Armando Maradona, interviene ai microfoni Sky: “Dobbiamo essere contenti, il girone era difficile ed è importante averlo superato come primi. Abbiamo visto come è forte la Real Sociedad, ed anche l’AZ ha dimostrato di essere un’ ottima squadra. In questi ultimi anni abbiamo alternato buone prestazioni ad altre in tono minore, pecchiamo di continuità, però quest’ anno stiamo imparando a soffrire, questa è la strada giusta. Alla fine della stagione saremo contenti di noi. Devo giocare dove mi chiede il mister, mi piace arrivare in area e tirare, ma anche palleggiare da dietro. Devo essere dove c’è bisogno di me. Obiettivo raggiunto, e devo dire che la Real Sociedad ha meritato il pareggio”