Sampdoria:Circuito tecnico e partite a tema!

Questo è quanto riportato dal sito ufficiale della Sampdoria,prossimo avversario del Napoli:

Torna a splendere il sole su Bogliasco, dove la Sampdoria continua la fase di avvicinamento alla trasferta di Napoli. Dopo una prima fase di attivazione a secco sul campo 2 del “Mugnaini”, Claudio Ranieri e il suo staff tecnico hanno diretto una seduta caratterizzata da circuito tecnico e partite a tema.

Specifici. Keita Balde prosegue il protocollo di recupero agonistico sul campo. Manolo Gabbiadini e Lorenzo Tonelli hanno svolto il riscaldamento con i compagni per poi dedicarsi ad allenamenti specifici. Individuale in palestra invece per Nik Prelec. Soltanto terapie infine per Bartosz Bereszynski. Domani, venerdì, ancora un allenamento mattutino.