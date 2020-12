Rossi (CT Ungheria): “Szoboszlai? Ecco dove lo vedrei bene”

Marco Rossi, Commissario Tecnico dell’Ungheria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di Szoboszlai:

Se dovesse lasciare Salisburgo, dove lo vedrei bene?

“Per il suo percorso di crescita, il campionato italiano sarebbe l’opzione migliore perché lo aiuterebbe a migliorare in fase di non possesso dove ha ancora qualche lacuna. Passare dal calcio austriaco a quello tedesco, visto che si dice che il Lipsia sia la squadra favorita, non fa molta differenza da un punto di vista di principi di gioco, sono simili”.

In quale squadra potrebbe esprimersi al meglio?

“Si potrebbe adattare ovunque. A Salisburgo gioca esterno sinistro in un 4-4-2, quando secondo me è il classico numero 10, da poter schierare in un centrocampo a tre o dietro una punta. E tante squadre hanno questa figura: Napoli, Milan, Lazio, Juventus. Sarei stato contento se l’avesse preso il Napoli, così lo sarei andato a trovare spesso”.