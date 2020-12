Polverosi,giornalista:”Nessuno immaginava un addio così rapido”

A Radio Marte è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista.

“La giornata è francamente tristissima, la notizia di Paolo Rossi è brutta e inattesa. Molti sapevano che non stesse bene ma nessuno immaginava un addio così rapido. La stessa rapidità che ha avuto quando segnava l’ha avuta quando se n’è andato. L’ho conosciuto in un momento grande umanità, quando ho capito lo spessore dell’uomo. A Messico ’86 fu convocato anche per una questione di riconoscenza, nonostante questo si pensava che potesse essere lui il centravanti titolare della Nazionale. Alla vigilia di Italia-Bulgaria Paolo andò da Bearzot e gli disse che non doveva contare su di lui, perché sarebbe stato di peso. Chiese di far giocare chi stava bene. Un professionista che rinuncia a una partita della Nazionale durante un Mondiale a livello umano è un gesto incredibile. Era un giocatore anche molto tecnico e questa tecnica nasceva dai primi anni della sua carriera, da ragazzino. Inizialmente faceva l’ala destra”.