Palazzo San Giacomo in “rosso”: ne fa le spese Virgilio

Le casse di Palazzo San Giacomo sono vuote e l’arte “cittadina” ne farà le spese. Non ci sarà Virgilio, che avrebbe dovuto essere riprodotto sulla copertura della nascente stazione del Centro Direzionale e avrebbe dato il benvenuto ai visitatori, visibile dai finestrini degli aeroplani in atterraggio a Capodichino. Il presidente di Metropolitana Spa, Ennio Cascetta: «Questa è un’altra occasione persa per la città». La notizia ha messo un po’ in subbuglio anche i lavoratori della Igr, che si occupano della stazione del Centro Direzionale, i quali fin dall’inizio del 2020 hanno dovuto combattere per riuscire ad ottenere gli stipendi, a causa dei costanti ritardi nei pagamenti. Sapere che una parte del progetto è stata ridimensionata, ha riacceso preoccupazioni mai sopite.

Ma perché non ci sono più i denari necessari al completamento delle strutture della metropolitana? Perché la realizzazione della strada ferrata sotterranea è finanziata per la metà con fondi nazionali del programma Fsc che significa fondo di sviluppo e coesione, per il 20% da altri fondi statali e per un rimanente 30% dal Comune di Napoli (circa 180 milioni). Adesso tutti voi capirete che con le casse vuote di palazzo San Giacomo… Via la raffigurazione di Virgilio, e poi? Poi la scure si abbatte anche su Capodichino ed il parcheggio multipiano da 500 posti: totalmente cancellato. Bisogna risparmiare.

