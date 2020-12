Napoli-Real Sociedad: Serve una partita alla Mertens

MERTENS, SFIDA DA EUROBOMBER

Una partita alla Mertens, fatta su misura per lui, il bomber europeo del Napoli con 27 gol e tante volte decisivo sia in Champions League (17 reti) che in Europa League (10 reti). Proprio Dries è stato importantissimo la settimana scorsa con il gol d’apertura contro l’Az. Poi pareggiato dagli olandesi e ora ne prenota uno ancora più importante alla Real Sociedad.

IL PRIMO OBIETTIVO

Partita che vale il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League, per il Napoli stasera c’è in palio il primo obiettivo della stagione e l’attaccante belga vuole lasciare il segno come è nel suo dna nelle sfide decisive. Attraversa un buon momento, da quando è tornato al centro dell’attacco si è sbloccato ed è tornato a segnare: un gol al Milan, uno alla Roma e uno all’Az nelle tre partite in cui ha giocato titolare, due assist (il primo a Demme e il secondo a Petagna) a Crotone quando è entrato nella ripresa al posto di Zielinski. Già, perché Dries è anche specialista nell’ultimo passaggio: quest’anno ne ha già firmati sei, cinque in campionato (il migliore in serie A) e uno in Europa League a Demme contro il Rijeka. Senza Osimhen, che salterà anche Samp e Inter e probabilmente tornerà a disposizione contro la Lazio, è lui l’attaccante più avanzato, quello che proverà a far breccia con la sua velocità nel cuore della difesa della Real Sociedad. Fonte: Il Mattino