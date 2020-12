Napoli – Le scelte di Rino: Ecco l’undici anti-Real Sociedad

LE SCELTE DI GATTUSO

Mertens punta più avanzata e Zielinski trequartista tra Lozano e Insigne nel 4-2-3-1 con Fabian Ruiz e Bakayoko perni centrali a centrocampo e con il polacco che si abbasserà a dare sostegno al centrocampo che diventerà a tre con la sua perfetta interpretazione nel doppio ruolo e nel doppio sistema di gioco. «Cerco di dare il massimo, sempre, partita dopo partita, al di là del ruolo. In queste ultime gare sono andato bene, spero di fare ancora meglio. Abbiamo una gara importante e cercheremo di portare un risultato utile per passare il turno», ha detto Zielinski ieri in conferenza stampa. Formula che prevede comunque tre centrocampisti e tre attaccanti e che ha dato nuovamente equilibrio al Napoli. In difesa un solo cambio Maksimovic per Manolas al fianco di Koulibaly, unico sempre presente, Di Lorennzo e Mario Rui terzini, in porta Opsina. Quindi, solo tre novità rispetto alla trasferta di Crotone in quello contro la Real Sociedad che sarà il primo bivio decisivo della stagione. In panchina torneranno Hysaj e Rrahmani che dopo essere guariti dal coronavirus da lunedì hanno ripreso gli allenamenti in gruppo, azzurri da ieri sera in ritiro all’hotel Britannique. Fonte: Il Mattino