Napoli-Real Sociedad e Maradona sarà il dodicesimo uomo

Questa sera si gioca l’ultima gara della fase a gironi di Europa League tra il Napoli e la Real Sociedad. Agli azzurri basterà un punto per essere certi di passare al turno successivo, oppure vincere per conquistare il primo posto matematicamente. Sarà però la prima volta dello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, una notte che la squadra partenopea vorrà ricordare con una grande prestazione per rendere felice il dodicesimo uomo in cielo. Il campione argentino sarà ricordato non solo per la struttura di Fuorigrotta, ma è stato messo sul led e per i numerosi cimeli lasciati fuori lo stadio. Gattuso e i calciatori sanno che non potrà mai essere una gara come le altre, non solo per il valore dell’avversario, ma anche perchè c’è un tifoso speciale da rendere felice. Stasera insomma si entrerà nella mitologia con Diego che era considerato un marziano ed un uomo che tutti hanno venerato sin dal quel lontano 1984, non un giorno qualunque.

Fonte: CdS