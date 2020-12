Mertens: Il bomber azzurro scalda i motori per l’Europa League

LA GALLERIA DEI GOL

Mertens: Il bomber azzurro di tutti i tempi con 130 reti, il primo lo segnò alla Fiorentina nel 2013, era il suo primo anno in maglia azzurra con Benitez allenatore, sempre in doppia cifra tra campionate e coppe, il record assoluto di 34 reti nel 2016-2017, il secondo anno di Sarri sulla panchina azzurra: quest’anno è a quota cinque, quattro gol in campionato e uno in Europa League, nelle ultime partite ha ritrovato il ritmo giusto. Il veterano del gruppo, 33 anni, l’ottava stagione a Napoli, grandissima esperienza internazionale accumulata negli anni olandesi con Utrecht e Psv. Soprattutto in questi in maglia azzurra e con la nazionale belga. Sta bene, corre e sprinta, carico nella rifinitura di ieri mattina a Castel Volturno e già proiettato alla sfida di stasera, la prima ufficiale allo stadio «Diego Armando Maradona». Mertens ha rinnovato a giugno scorso firmando per altri due anni con il club azzurro, fortissimo il suo legame, con la squadra, la tifoseria e la città, per tutti è Ciro e vuole regalare un’altra serata da ricordare ai napoletani. Fonte: Il Mattino