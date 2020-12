Marchetti:”L’intenzione del Napoli è quella di rinnovare”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato.

“Rinnovi Hysaj e Maksimovic? Gennaio sarà determinante. Se il Napoli non riesce a trovare gli accordi dovrà monetizzare solo in quella finestra, altrimenti andranno via a parametro zero. L’intenzione del Napoli è quella di rinnovare ma bisogna vedere quelle dei ragazzi. Io non so se loro hanno già in mano delle situazioni o se vogliono giocare al rischiatutto. Per i parametro zero saranno mesi complicati: non è detto che tutti trovino spazio e squadra. Singo in un possibile scambio? Così sarà il mercato nei prossimi mesi. Sensi? Ha un contratto lungo con l’Inter. Scambio con Milik? Non è paragonabile il peso a livello economico, comunque non ci sono riscontri sotto questo punto di vista.

Milik e Llorente via? Non stanno facendo neanche un minuto. Credo sia più facile andare via per Llorente piuttosto che per Milik: magari ha capito anche lui che è cambiato un po’ il mercato intorno a sé. Poi il mercato degli attaccanti è molto particolare, può dipendere anche dagli infortuni.

Rinnovo Gattuso? Lui non ama parlare del suo contratto ma non ci sono molti dubbi. Anche De Laurentiis ne ha parlato recentemente, il contratto è in mano ai legali di Gattuso e quindi si starà discutendo di qualche piccola clausola”.