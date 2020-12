In chiaro e no: ecco dove seguire Napoli/Real Sociedad

La partita tra Napoli e Real Sociedad si giocherà giovedì 10 dicembre 2020 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con calcio d’inizio fissato per le ore 18.55. L’incontro verrà trasmesso in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport. Si legge ancora su fanpage.it

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l’app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 18:00. Si può vedere la partita di Napoli anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.