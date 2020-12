Ibello,giornalista:”“Forse il Napoli potrebbe essere più equilibrato con Demme e Bakayoko”

Queste le parole di Giovani Ibello, scrittore e giornalista di www.calcionapoli1926.it, ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”,

Lo stesso Gattuso ha affermato che non è possibile fare calcoli, non è mai facile giocare con le squadre spagnole, che ci mettono qualcosa in più dal punto di vista emotivo”.

L’intervista è continuata analizzando la possibile formazione che Gattuso schiererà questa sera: “Forse il Napoli potrebbe essere più equilibrato con Demme e Bakayoko in mezzo al campo, ma giocherà poi sicuramente Fabian. Mancando Osimhen, mancherà inevitabilmente un centravanti; Mertens dal punto di vista tattico sta facendo la trottola, non trovando ancora una posizione precisa. Con le dovute cautele, lo definirei un martire.

Petagna? È un giocatore che dal punto di vista tattico aiuta molto la squadra – ha continuato Ibello –, riuscendo a dialogare anche con i compagni, ma ha un problema serio: non riesce a fare gol. Può sicuramente dare il suo contributo, ma credo che Mertens per numeri sia ancora in grado di fare la differenza. Ovviamente, non possiamo aspettarci il Dries dell’epoca Sarri.

La Real Sociedad ci crede davvero – ha continuato il giornalista, facendo supposizioni sulla prestazione della squadra spagnola durante la partita di Europa League di questa sera -, la squadra è in un periodo di forma straordinario e, inoltre, deve necessariamente vincere la partita per passare il turno”.

Il giornalista ha poi continuato l’intervista parlando del tecnico dell’Inter: “Conte è un tecnico che riesce a dare il meglio di sé nel primo anno di gestione, riuscendo a martellare i giocatori come nessuno, motivandoli al massimo. È anche vero che è un tecnico molto legato al Campionato; in Champions non è mai riuscito a fare la differenza

Caso Juve Napoli? L’unica possibilità per gli azzurri è l’avvocato Chiacchio, ma solamente in riferimento ad un precedente con la Reggiana, vinto. Archiviando l’aspetto giuridico, non mi aspetto grandi differenze. L’agire in questo modo non è stato dettato dalla volontà di penalizzare il Napoli, ma dalla necessità di garantire la continuità del Campionato. Questa sentenza potrebbe essere d’aiuto per modificare il protocollo, che risulta essere obsoleto”.