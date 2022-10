Gennaro Gattuso: “Che onore giocare nello stadio intitolato a Maradona. Contro i baschi dovremo annusare il pericolo”

Ieri è stato giorno di conferenze stampa per il Napoli, dove questa sera alle ore 18,55 affronterà allo stadio Diego Armando Maradona la Real Sociedad. In vista della gara contro i baschi in Europa League, le parole del tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso. “Contro la Real Sociedad dovremo sin dal primo minuto annusare il pericolo, non sappiamo gestire il risultato, attaccare nei momenti giusti contro un ottimo avversario. Sapevo che ci giocavamo tutto all’ultimo turno, la squadra spagnola ha ottimi calciatori e nonostante le assenze, non perdono da 17/18 partite. Dovremo fare una grande prestazione per riuscire a passare il turno. Per me sarà un onore entrare nello stadio Diego Armando Maradona, ci darà una grande responsabilità e una carica a fare una gara importante. Per la sfida contro i baschi ho recuperato a centrocampo Fabian Ruiz, mentre Zielinski può giocare in più ruoli. Insigne? Essendo il capitano è giusto che sorrida, anche perchè si allena a Castel Volturno”.

Fonte: Corriere dello Sport