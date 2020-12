[Formazioni] Napoli/Real Sociedad, rientro a centrocampo per Fabian Ruiz, Elustondo terzino

Questa sera alle ore 18,55, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli cercherà di strappare il pass per il passaggio del turno di Europa League contro la Real Sociedad. Può pareggiare o vincere la gara per essere certo di centrare l’obiettivo. Mister Gennaro Gattuso, manderà in campo la migliore formazione possibile, con la sola novità di Maksimovic difensore centrale al posto di Manolas. A centrocampo rientrerà Fabian Ruiz, lasciato a riposo a Crotone, giocherà assieme a Bakayoko e Zielinski. In attacco Lozano, Mertens e Insigne. I baschi invece dovranno fare a meno di Oryazabal e David Silva infortunati e del lungodegente Irralamendi. Elustondo giocherà da terzino, in attacco spazio al duo Isak e Willima Josè.

Fonte: Corriere dello Sport