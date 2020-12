EUROPE LEAGUE, Sparta Praga-Milan 0-1

SPARTA PRAGA-MILAN 0-1:

23′, ennesimo grande assolo di Hauge. Che entra in area dall’esterno. Salta in tunnel un avversario. Ed esibisce un altro rasoterra a giro sul palo lungo. 0-1.

SPARTA PRAGA (3-5-2):

Heca; Vitik, Plechaty, Lischka; Wiesner, Dacek (82′ L. Krejci), Soucek, Karabek (45′ Krejci), Polidar; Minchev (65′ Karlsson), Plavsic (65′ Julis).

All. Kotal

MILAN (4-2-3-1):

Tatarusanu; Dalot, Duarte, Kalulu, Conti; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini (78′ Kessié), Hauge (90′ Brahim Diaz); Colombo (67′ Leao).

All. Pioli

Ammoniti: Krunic, Polidar, Sacek, Maldini, Heca, Castillejo

Espulso: Plechaty