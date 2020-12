Europa League – CSKA Sofia-Roma: Sconfitta indolore per i giallorossi

CSKA Sofia-Roma 3-1 Rodrigues (C) 5′, Milanese (R) 22′, Sowe (C) 34′ 55′

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto, Antov, Mattheij, Zanev, Yomov (Vion 63′), Youga (Galabov 75′), Geferson, Mazikou, Rodrigues (Henrique 81′), Sowe (Ahmedov 74′), Sankhare (Beltrame 63′). A disposizione: Evtimov, Ahmedov, Carey, Galabov, Penaranda, Henrique, Turistov, Vion. Allenatore: Akrapovic.

ROMA (3-4-2-1): Boer, Kumbulla (Smalling 46′), Fazio, Jesus, Peres (Tripi 82′), Milanese (Villar del Fraile 62′), Diawara, Bamba (Karsdorp 63′), Pedro, Perez, Mayoral. A disposizione: Berti, Lopez, Bove, Ciervo, Karsdorp, Smalling, Tripi, Villar del Fraile. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Peljto.

Ammoniti: Tripi (R) 83′, Antov (C) 90′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. La sfida si sblocca al 5′ col bellissimo tiro da fuori di Tiago Rodrigues che si insacca a fil di palo, al 22′ arriva il pareggio romanista con la precisa rasoiata di Tommaso Milanese per l’1-1. Nel finale di tempo CSKA Sofia nuovamente in vantaggio con Sowe che sbuca alle spalle di tutti in area e trafigge Boer chiudendo i primi 45 minuti sul 2-1.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il tris dei padroni di casa con Sowe che ruba palla alla difesa giallorossa e firma il 3-1, al 74′ Mayoral prova a far rientrare in partita i suoi con un tiro dall’interno dell’area a lato di un soffio. Nel finale non succede altro così al triplice fischio la sfida termina 3-1 per il CSKA Sofia.

GRUPPO A

Roma 13

Young Boys 10

Cluj 5

CSKA Sofia 5

A cura di Emilio Quintieri.