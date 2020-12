EUROPA LEAGUE – Napoli-Real Sociedad 1-1, i top e i flop della squadra azzurra

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli cerca il pass per il passaggio del turno e anche il primo posto. La Real Sociedad parte forte e sfiora il vantaggio con William Josè, parata di Ospina. I baschi però sprecano incredibilmente con Portu che da pochi passi spreca incredibilmente a porta vuota. Gli azzurri reagiscono e Bakayoko prende l’esterno della rete. Il vantaggio arriva con Zielinski che stoppa al volo e manda sotto l’incrocio. Nel secondo tempo i partenopei vanno vicino al raddoppio con Lozano che su contropiede manda fuori di poco. Nel recupero, oltre al gol del vantaggio del Rijeka, pareggia la Real Sociedad con William Josè, ma questo porta al primo posto il Napoli e secondo i baschi. Ecco le pagelle della sfida di Napoli.

Top

Ospina 6,5 – Anche questa sera il portiere colombiano, conferma il suo buon momento tra i pali. Ottimo intervento sul tiro di William Josè e di riflesso ad inizio ripresa. Come sempre sicuro nelle uscite, nulla può sul pari dei baschi.

Koulibaly 6,5 – Stasera la difesa del Napoli non aveva una squadra facile sul piano tecnico, ma il difensore senegalese è rimasto concentrato per tutta la gara. Nel finale cerca anche la giocata in avanti, partita molto diligente.

Bakayoko 6,5 – Il mediano francese ha chiuso le falle quando c’era da farlo, anzi in avanti sfiora la rete prendendo l’esterno della rete. Per poco non arriva sul passaggio di Fabian Ruiz. Commette un solo errore, poi esce per stanchezza.

Demme 6,5 – L’ingresso del tedesco a centrocampo ha dato dinamismo e come sempre lotta su tutti i palloni in mezzo al campo. E’ difficile tenerlo in panchina, però si fa sempre trovare pronto.

Lozano 6,5 – Al messicano è mancato solo il gol, però come sempre ha vinto tutti i duelli e in velocità ha stravinto su Nacho Monreal. Peccato che non ha segnato nel secondo tempo, però è tra i più in forma della squadra.

Zielinski 7 – Il polacco ha confermato di essere in un ottimo stato di forma. Ha stravinto i duelli a centrocampo e segna un gol eccezionale al volo del limite dell’area di rigore. Se trova continuità è davvero unico per doti tecniche e non solo.

Flop

Maksimovic 5 – Nelle gare precedenti aveva mostrato più determinazione, stasera a tratti è apparso in difficoltà. Lascia scorrere il pallone e per poco la Real Sociedad non sfrutta, male nei duelli aerei, insomma non la sua miglior serata.

Ghoulam 5 – E’ entrato nel finale, ma non con il piglio giusto. Sbaglia tre passaggi in fase d’impostazione e sul gol si fa beffare da William Josè, il risultato stasera non conta, ma il franco-algerino poteva fare meglio.

Fabian Ruiz 5 – Contro la squadra basca, l’ex Betis Siviglia doveva dare un segnale di crescita, ma se si esclude un lancio da centrocampo, ha fatto poco. Cerca di fare quello che può, ma soffre in quella zona del campo. Ancora lontano dai suoi standard.

Insigne 5 – Il capitano nello stadio intitolato a Maradona, stasera è stato poco coinvolto, anche se da una mano in difesa come può. Solo un lancio nel finale di gara, però certamente poteva fare di più. C’è di buono il passaggio e il primo posto.

A cura di Alessandro Sacco