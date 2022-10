RIVIVI IL LIVE EUROPA LEAGUE – Napoli-Real Sociedad 1-1: Entrambe ai sedicesimi

95′ – Arriva il triplice fischio: Napoli-Real Sociedad 1-1 entrambe le squadre approdano ai sedicesimi.

92′ – PAREGGIO DELLA REAL SOCIEDAD – Willian Jose controlla nel cuore dell’area e calcia id potenza col destro per l’1-1.

91′ – Di Lorenzo sfonda sulla destra e crossa per Petagna che non tira sprecando tutto.

90′ – Cinque minuti di recupero.

88′ – Isak controlla e calcia dal limite dell’area ma la sfera termina a lato.

86′ – Januzaj supera il diretto marcatore in area e da posizione decentrata calcia col mancino ma Ospina blocca.

82′ – Ultimo cambio per Gattuso: Esce Mario Rui ed entra Ghoulam.

82′ – Ammonito Zubeldia per una gomitata su Mario Rui.

78′ – Triplo cambio per la Real Sociedad: Escono Le Normand, Monreal e Guevara ed entrano Sagnan, Munoz e Isak.

74′ – Quarto cambio per il Napoli: Entra Elmas ed esce Zielinski.

69′ – Triplo cambio per Gattuso: Entrano Demme, Politano e Petagna ed escono Bakayoko, Lozano e Mertens.

68′ – Ammonito Le Normand per un’entrata in ritardo su Lozano.

64′ – Mertens servito alla perfezione da Mario Rui in area, ma il belga non è riuscito a indirizzare verso la porta.

59′ – Mertens lancia in campo aperto senza guardare Lozano, il messicano dalla destra taglia dentro l’area ma il suo sinistro termina a lato.

58′ – Ammonito Fabian Ruiz per un’entrata in ritardo su Guevara.

56′ – Secondo cambio per la Real Sociedad: Esce Portu ed entra Barrenetxea.

53′ – OCCASIONE REAL SOCIEDAD – Portu serve al limite Merino che carica il sinistro sfiorando il palo.

50′ – Gorosabel aggancia in area e da posizione defilata calcia col mancino ma la sfera viene deviata in angolo.

46′ – Primo cambio per gli spagnoli: Esce Zaldua ed entra Gorosabel.

46′ – Inizia la ripresa

45’+1′ – Arriva il duplice fischio: Napoli-Real Sociedad 1-0.

45′ – Un minuto di recupero.

41′ – Ammonito Lozano per un intervento in ritardo su Merino.

38′ – Ammonito Zubimendi per un fallo in ritardo su Zielinski.

35′ – GOOOOOOOOOOOOL – Sugli sviluppi del corner la sfera arriva nuovamente a Zielinski che aggancia appena dentro l’area e con l’esterno destro cerca e trova il secondo palo per il vantaggio azzurro.

34′ – OCCASIONE NAPOLI – Lozano dalla destra si accentra e serve al limite Zileinski che calcia col mancino ma la sfera si impenna e termina in angolo dopo una deviazione.

33′ – Merino cerca la porta da fuori area col mancino ma la conclusione dle giocatore ospite termina alta.

26′ – OCCASIONE NAPOLI – Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva sul secondo palo a Bakayoko che col mancino manda la sfera sull’esterno della rete dall’interno dell’area piccola.

24′ – Ammonito Mertens per proteste.

22′ – Fabian serve Insigne al limite che calcia col destro, ma la sfera rimbalzava davanti al 24 azzurro che non è riuscito a colpire bene.

19′ – OCCASIONE REAL SOCIEDAD – Willian Jose parte in contropiede e dopo aver superato in velocità Maksimovic serve al limite nell’area piccola Portu che a porta vuota si divora il vantaggio.

14′ – OCCASIONE REAL OSICEDAD – Su un cross dalla sinistra Mario Rui nel tentativo di liberare l’area di testa sfiora il palo della propria porta.

13′ – OCCASIONE REAL SOCIEDAD – Willian Jose cerca il tiro improvviso ma Ospina in volo respinge.

10′ – La Real Sociedad continua a giocare palla nella metà campo azzurra, ma gli azzurri non fanno in tempo a recuperare palla che i giocatori spagnoli rubano palla.

7′ – Gli spagnoli alzano il baricentro, mentre gli azzurri per il momento non riescono a rendersi pericolosi.

4′ – Guevara cerca gloria personale col destro dalla media distanza, ma la sfera termina alta.

1′ – OCCASIONE REAL SOCIEDAD – Januzaj controlla in area e calcia col mancino ma Ospina blocca a terra.

1′ – Calcio d’inizio allo stadio Diego Armando Maradona.

Un minuto di silenzio prima dell’inizio del match per ricordare Paolo Rossi.

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita: “La responsabilità è quella che tutti cerchiamo per fare sempre bene. Il fatto di essere qui e giocare nello stadio Maradona ci riempie di onore. La partita è difficile, ma cerchiamo di fare il nostro dovere”.

Le formazioni ufficiali

L’annuncio dell’Uefa “Sarà osservato un minuto di silenzio prima di ogni gara UEFA di oggi, in seguito alla morte dell’eroe mondiale dell’Italia, Paolo Rossi. Capocannoniere ai Mondiali del 1982, Rossi ha segnato 20 gol in 48 presenze con gli Azzurri”.

Arbitro: Orel Grinfeld (Isr.); Ass1: Roy Hassan (Isr.); Ass2: Idan Yarkoni (Isr.); IV: Gal Leibovitz (Isr.)

17,08 – In occasione della sfida allo stadio Diego Armando Maradona, tra il Napoli e la Real Sociedad, sarà presente il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis

16,51 – Secondo il collega di Sky Massimo Ugolini dovrebbe giocare dal primo minuto Politano al posto di Lozano e Fabian Ruiz al fianco di Bakayoko. Scalpitano Demme e Lozano, ma non sarà turnover.

16,50 – Il twitter del Napoli mostra la foto del led con la scritta Diego Armando Maradona e il logo del club azzurro e la Real Sociedad.

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 18,55, il Napoli affronterà la Real Sociedad per l’ultima gara della fase a gironi di Europa League. Gli azzurri hanno due risultati su tre a disposizione, però per essere certi di essere testa di serie, occorrerebbe vincere per il primo posto. All’ultimo momento saranno assenti Hysaj e Rrahamani, tornati positivi al Covid-19, si aggiungono a Osimhen e Malcuit infortunati. I baschi dovranno fare a meno di Oryazabal e dell’esperto David Silva, però cercheranno il colpaccio per passare il turno, oppure un pari, purchè non vinca l’Az Alkmaar. Ilnapolionline.com sarà presente e vi aggiornerà in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco