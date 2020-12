Vincere l’E. L porta un incasso niente male, vale mezza Champions

Per i diritti tv, si sa, bisognerà attendere la fine. E molto dipende dal cammino anche delle altre italiane. Ma in ogni caso i premi in palio non lasciano indifferenti: 1,1 se si passa poi agli ottavi, 1,5 milioni per i quarti, 2,4 la semifinale e 4,5 milioni per l’accesso alla finale. Che mette in palio un jackpot da 4 milioni. Insomma, alzare al coppa al cielo a Danzica, in Polonia, consentirà di intascare altre 13,5 milioni di euro. A cui vanno aggiunti i 3,5 milioni perché la vittoria dell’Europa League dà il pass per la finale di Supercoppa e ad altri 3,5 milioni di euro solo per la partecipazione. Insomma, anche se fare un calcolo esatto non è possibile, tenendo conto della quota di market pool ancora non quantificabile, vincere l’Europa League può portare al Napoli circa 35 milioni di euro. Oltre la gloria e il prestigio di un trofeo che si inizia ad apprezzare realmente quando si arriva nella fase a eliminazione diretta. D’altronde, una delle delusioni europee più grandi è legata alla semifinale con il Dnipro che doveva essere una passeggiata e invece divenne un calvario. Tant’è che in migliaia di napoletani si erano già assicurati i voli aerei per Varsavia, dove si disputava la finale di quell’edizione. Ma l’1-1 dell’andata e l’1-0 del ritorno a Kiev per gli ucraini condannò il Napoli di Benitez alla cocente delusione. Proprio a un passo dal traguardo.P. Taormina (Il Mattino)