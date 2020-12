Venerato: “Insigne, Hysaj e Maksimovic? Ecco come stanno le cose”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Goal Show: “Il Napoli non rinnoverà il contratto di Hysaj. Il patron dei campani, Aurelio De Laurntiis, ha offerto fino a due milioni di euro, cifra ritenuta non congrua al valore del calciatore. Stesso discorso per Nikola Maksimovic. Il calciatore non rinnoverà il suo contratto con il Napoli e dirà addio alla Campania nel corso della prossima stagione. Da gennaio a giugno il Napoli giocherà una partita decisamente più importante. Mi riferisco al rinnovo di Lorenzo Insigne. De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno fatto sapere a chi gestisce il calciatore che non sono disposti a trattare ora. Se ne riparlerà al termine della stagione. Il Napoli riconosce il valore del calciatore, ma aspetterà di capire se sarà in Champions e se concretizzerà alcune cessioni. L’addio di Hysaj ha scontentato Gattuso che ci è rimasto malissimo“.