UFFICIALE – Per l’Uefa si gioca già al “Maradona”. La situazione in casa Napoli

Sul sito dell’Uefa è già cambiata la denominazione dell’impianto di Fuorigrotta in stadio Diego Armando Maradona che ospiterà la sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Ancora assente Osimhen che prosegue le terapie e il lavoro in palestra (anche Malcuit ha svolto ieri una seduta personalizzata in palestra) dopo l’infortunio alla spalla accusato il 13 novembre con la nazionale nigeriana e non ce la farà con la Samp e neanche per l’Inter tra una settimana: se ne parlerà quindi per il match contro la Lazio del 20 dicembre. Hysaj e Rrahmani hanno ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, dopo la guarigione dal coronavirus. Oggi l’allenamento di rifinitura in vista del match di domani sera contro la Real Sociedad: due o tre cambi di Gattuso rispetto alla squadra schierata contro il Crotone. Certo il rientro di Mertens al centro dell’attacco, in corsa per una maglia Politano da esterno destro, Fabian Ruiz a centrocampo e Maksimovic da centrale difensivo in coppia con Koulibaly, l’unico sempre presente tra campionato ed Europa League. Fonte: Il Mattino