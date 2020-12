Da Bogliasco, sede degli allenamenti della Sampdoria, non arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico Claudio Ranieri. L’allenatore dei liguri, infatti non potrà contare sul terzino polacco Bartosz Bereszynski, ha subito una lesione muscolare alla coscia destra, perciò niente sfida contro il Napoli. Restano in dubbio anche Keita Balde e Gabbiadini che svolgono lavoro personalizzato tra campo e palestra.

Fonte: sampdoria.it