UFFICIALE – I convocati della Real Sociedad. Out 3 big per i baschi

Domani sera la Real Sociedad, cercherà il pass per il passaggio del turno dei trentaduesimi di Europa League allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Per l’allenatore dei baschi Alguacil, però ci sono pessime notizie dall’infermeria, non saranno convocati per infortunio Irralamendi, David Silva e Oryazabal. Recupera invece per la difesa Elustondo.

Fonte: twitter Real Sociedad