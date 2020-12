RADIO MARTE – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Sono tre i ballottaggi per Gattuso”

Nel corso della trasmissione di Radio Marte “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma e Andrea Falco, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “La probabile formazione? In porta Ospina, a destra Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui, al centro il primo dei tre ballottaggi. Manolas o Maksimovic, con il serbo in vantaggio rispetto al greco, con Koulibaly. A centrocampo Bakayoko e uno tra Fabian Ruiz e Demme. Lo spagnolo sembra aver recuperato dall’infortunio dei giorni scorsi, anche se il tedesco non è facile da tenere fuori, ma questo è il bello di avere una rosa profonda. Sulla trequarti, sicuri Zielinski e Insigne, in attacco Mertens e l’ultimo dubbio della vigilia, Politano o Lozano. Sarà sciolto nelle ore prima del match contro la Real Sociedad. I baschi? Non potranno contare su Oryazabal, giocatore emergente da un anno a questa parte e David Silva, elemento di esperienza della nazionale spagnola. La squadra di Alguacil punterà sull’orgoglio per cercare il successo contro gli azzurri, gli andrebbe bene anche un pari, purchè non vinca l’Az Alkmaar”.

La Redazione