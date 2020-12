Napoli/Real Sociedad: per la cassa ci sono due milioni di euro in palio

Il punto di partenza: i 19 milioni di rosso (in cassa) dell’ultimo bilancio del club azzurro. Un record negativo storico per i conti del Napoli. E il 20/21 non si preannuncia migliore, visto lo zero assoluto sotto la voce biglietteria e il calo degli introiti legati alle sponsorizzazioni. Insomma, una voragine. Ed è per questo che anche i soldi dell’Europa League non sono affatto da buttare via. Certo, poco rispetto alla Champions, ma non certo spiccioli. Soprattutto di questi tempi. Domani sera con la Real Sociedad in palio c’è il passaggio del turno, certo, ma anche un mucchietto cash: 500 mila euro per il passaggio del turno e ben 570 mila euro per la vittoria. Se arriva prima nel girone, c‘è un premio ulteriore da 1 milione di euro (se è seconda il bonus è delle metà). Totale: battere i baschi significa intascare 2 milioni in 90 minuti. Insomma, vale la pena di mettere in campo la squadra migliore. P. Taormina (Il Mattino)