Alvino: “Ritorno di Osimhen? Sono realista non vendo fumo”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Quando tornerà Victor Osimhen? Io cerco di essere realista, di non vendere fumo. Il Napoli non rischierà l’attaccante nigeriano. Il giocatore tornerà in campo solo quando sarà nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio. L’ex Lille, a mio avviso, potrebbe tornare per la partita contro il Torino in programma il prossimo 23 dicembre, sotto Natale. Non certamente prima. Questo almeno è quello che so io”.