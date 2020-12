Napoli ed Europa League: non è previsto alcun premio

Giovedì sera si ritorna in campo. Ci si gioca il passaggio del turno in Europa League. Ad attendere il Napoli al Diego Armando Maradona ci sarà la Real Sociedad. Sicuramente la “coppa” è un obiettivo della stagione azzurra, ma il Napoli non ha previsto alcun premio in caso di vittoria. Scelta dovuta ad una priorità: la Champions. Come si legge anche su Il Mattino, il Napoli farà di tutto per tornare nella massima competizione europea, vista la notevole differenza tra i tornei, sia per quanto riguarda il prestigio che in merito alla questione economica. Infatti, ad oggi, il ritorno nell’Europa che conta è l’unico modo per garantirsi maggiori guadagni, specie attraverso gli introiti tv.