Castel Volturno – Seduta mattutina in vista della Real Sociedad

CASTEL VOLTURNO – Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Sociedad in programma domani per l’ultima giornata del Girone di Europa League (ore 18.55).

La squadra, dopo una fase di attivazione in palestra, si è allenata sui campi 1 e 2.

Prima parte della sessione dedicata ad una partitina mani e piedi.

Successivamente esercitazione tattica per reparti, seguito da seduta tattica di gruppo.

Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen. Malcuit ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Fonte: SSC Napoli